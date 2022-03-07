Окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак, насамперед – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Про це у своєму Facebook заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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"Минуло одинадцять діб героїчного спротиву. Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч", - написав Резніков.
Деталі
Резніков зазначив, що "рускій мір" намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою.
"Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не поводять", - повідомив Резніков.
Він наголосив, що використовується кожна хвилина, щоб зміцнити українську оборону.
"Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць",-зазначив міністр.
Доповнення
Окупанти продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для здійснення авіаударів по Україні.