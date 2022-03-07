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Окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак – Резніков

Окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак – Резніков

Київ • УНН

 • 112797 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак, насамперед – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Про це у своєму Facebook заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Цитата

"Минуло одинадцять діб героїчного спротиву. Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч", - написав Резніков.

Деталі

Резніков зазначив, що "рускій мір" намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою.

"Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не поводять", - повідомив Резніков.

Він наголосив, що використовується кожна хвилина, щоб зміцнити українську оборону.

"Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць",-зазначив міністр.

Доповнення

Окупанти продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для здійснення авіаударів по Україні.

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