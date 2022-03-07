Оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак – Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак, прежде всего - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Об этом в своем Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.
Цитата
"Прошло одиннадцать суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", - написал Резников.
Детали
Резников отметил, что "русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом.
"Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь российские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", - сообщил Резников.
Он подчеркнул, что используется каждая минута, чтобы укрепить украинскую оборону.
"Все усилия круглосуточно направлены на то, чтобы обеспечить потребности наших защитников и защитниц", - отметил министр.
Дополнение
Оккупанты продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для осуществления авиаударов по Украине.