Оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак – Резников

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"Прошло одиннадцать суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", - написал Резников.

Детали

Резников отметил, что "русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом.

"Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь российские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", - сообщил Резников.

Он подчеркнул, что используется каждая минута, чтобы укрепить украинскую оборону.

"Все усилия круглосуточно направлены на то, чтобы обеспечить потребности наших защитников и защитниц", - отметил министр.

Дополнение

Оккупанты продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для осуществления авиаударов по Украине.



