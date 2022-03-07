Вторгнення РФ в Україну: окупанти втратили понад 11 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 11 тисяч осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника з 24.02 по 07.03 такі:
особового складу - понад 11 тис. осіб,
танків ‒ 290 од.,
Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
артилерійських систем –117 од.,
РСЗВ - 50 од.,
засоби ППО - 23 од.,
літаків – 46 од.,
гелікоптерів – 68 од.,
автомобільної техніки - 454 од.,
кораблі / катери - 3 од.,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
Російські окупанти намагаються зосередити сили та засоби для нової хвилі атак, насамперед – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.