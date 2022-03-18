Вторжение рф: в двух микрорайонах Николаева повреждены электросети

Цитата

“Есть повреждения электросети в микрорайонах Соляные и Матвеевка. Специалисты работают на местах. Николаевводоканал работает в штатном режиме. Город с водой, есть единичные случаи отключений. В Ингульском районе есть перекрытие воды по двум адресам, причина - утечка из-под земли вследствие прорыва сети”, - написал Сенкевич.

Детали

По его словам, временно не работают несколько котельных в микрорайоне Матвеевка.

"Как только появится электроэнергия, их работа будет возобновлена. Все остальные котельные работают в штатном режиме”, - отметил Сенкевич.

Кроме того, он сообщил, что перебоев в поставках газа нет.

Добавим

18 марта советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона сообщил, что во Львове и Николаевской области были слышны взрывы.