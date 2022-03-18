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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Вторгнення рф: у двох мікрорайонах Миколаєва пошкоджено електромережі

Вторгнення рф: у двох мікрорайонах Миколаєва пошкоджено електромережі

Київ • УНН

 • 110508 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Миколаєві пошкоджено електромережі в мікрорайонах Соляні та Матвіївка. В Інгульському районі перекрито воду за двома адресами. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Цитата

“Є пошкодження електромережі в мікрорайонах Соляні та Матвіївка. Фахівці працюють на місцях. Миколаївводоканал працює в штатному режимі. Місто з водою, є поодинокі випадки відключень. В Інгульському районі є перекриття води за двома адресами, причина – витік з-під землі внаслідок прориву мережі”, - написав Сєнкевич.

Деталі

За його словами, тимчасово не працюють кілька котелень у мікрорайоні Матвіївка.

“Як тільки з’явиться електроенергія, їхню роботу буде поновлено. Всі інші котельні працюють у штатному режимі”, - зазначив Сєнкевич.

Окрім того, він повідомив, що перебоїв у постачанні газу немає.

Додамо

18 березня радник голови МВС Вадим Денисенко у ефірі телемарафону повідомив, що у Львові та Миколаївській області було чутно вибухи.

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