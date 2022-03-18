Вторгнення рф: у двох мікрорайонах Миколаєва пошкоджено електромережі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Миколаєві пошкоджено електромережі в мікрорайонах Соляні та Матвіївка. В Інгульському районі перекрито воду за двома адресами. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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“Є пошкодження електромережі в мікрорайонах Соляні та Матвіївка. Фахівці працюють на місцях. Миколаївводоканал працює в штатному режимі. Місто з водою, є поодинокі випадки відключень. В Інгульському районі є перекриття води за двома адресами, причина – витік з-під землі внаслідок прориву мережі”, - написав Сєнкевич.
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За його словами, тимчасово не працюють кілька котелень у мікрорайоні Матвіївка.
“Як тільки з’явиться електроенергія, їхню роботу буде поновлено. Всі інші котельні працюють у штатному режимі”, - зазначив Сєнкевич.
Окрім того, він повідомив, що перебоїв у постачанні газу немає.
Додамо
18 березня радник голови МВС Вадим Денисенко у ефірі телемарафону повідомив, що у Львові та Миколаївській області було чутно вибухи.