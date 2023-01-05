Вторжение рф: повреждено более 1,1 тыс. объектов культурной инфраструктуры Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1189 объектов культурной инфраструктуры. Из них почти треть – 446 объектов полностью разрушены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МКИП.
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«По состоянию на 25 декабря 2022 года, убытки понесли 1189 объектов культурной инфраструктуры. Из них почти треть –446 объектов полностью разрушены», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.
«Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения – 47% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, понесших убытки», - отмечается в сообщении.
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В целом пострадали:
· клубные заведения – 563 ед. (разрушены – 222 ед.; повреждены – 341 ед.), из которых большинство приходится на Донецкую (24%), Харьковскую (14%) и Киевскую (10%) обл.;
· библиотеки – 453 ед. (разрушены – 155 ед.; повреждены – 298 ед.), из которых большинство приходится на Донецкую (27%), Киевскую (17%) и Николаевскую (13%) обл.;
· музеи и галереи – 63 ед. (разрушены – 22 ед.; повреждены – 41 ед.;), из которых большинство приходится на Донецкую (37%) и Харьковскую (11%) обл.;
· театры и филармонии –18 ед. (разрушено – 9 ед.; повреждено – 9 ед.) в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской обл. и г. Киеве;
· заведения художественного образования –92 ед. (разрушены – 38 ед.; повреждены – 54 ед.), из которых большинство приходится на Донецкую (30%) и Харьковскую (14%) обл.
«Пока почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Из-за этого невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации», - информирует МКИП.