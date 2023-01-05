Вторгнення рф: пошкоджено понад 1,1 тис. об’єктів культурної інфраструктури України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Через російську агресію в Україні постраждали 1189 об’єктів культурної інфраструктури. З них майже третина – 446 об’єктів повністю зруйновані. Про це УНН повідомляє з посиланням на МКІП.
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«Станом на 25 грудня 2022-го року, збитків зазнали 1189 об’єктів культурної інфраструктури. З них майже третина – 446 об’єктів повністю зруйновані», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.
«Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків», - зазначається в повідомленні.
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Загалом постраждали:
· клубні заклади – 563 од. (зруйновано – 222 од.; пошкоджено – 341 од.), з яких більшість припадає на Донецьку (24%), Харківську (14%) та Київську (10%) обл.;
· бібліотеки – 453 од. (зруйновано – 155 од.; пошкоджено – 298 од.), з яких більшість припадає на Донецьку (27%), Київську (17%) та Миколаївську (13%) обл.;
· музеї та галереї – 63 од. (зруйновано – 22 од.; пошкоджено – 41 од.;), з яких більшість припадає на Донецьку (37%) та Харківську (11%) обл.;
· театри та філармонії – 18 од. (зруйновано – 9 од.; пошкоджено – 9 од.) у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській обл. та м. Києві;
· заклади мистецької освіти – 92 од. (зруйновано – 38 од.; пошкоджено – 54 од.), з яких більшість припадає на Донецьку (30%) та Харківську (14%) обл.
«Наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації», - інформує МКІП.