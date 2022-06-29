Вторжение рф: ООН зафиксировала более 300 убийств мирных жителей

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«Ежедневные убийства гражданских лиц, пытки, исчезновения и другие нарушения должны прекратиться. Если боевые действия не остановятся, то абсолютно необходимый минимум – это полное соблюдение международного гуманитарного права и прав человека, соблюдение обязательств защищать каждую гражданскую женщину, мужчину и ребенка, а также тех, кто не участвует в боевых действиях», – сказала Богнер.

Детали

Согласно отчету, зафиксированы незаконные убийства гражданских лиц в более чем 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Преступления были совершены тогда, когда эти территории находились под контролем вс рф в конце февраля и в марте. По состоянию на 15 мая получена информация о более чем 300 таких убийствах. Однако эта цифра может увеличиваться, когда будут появляться новые доказательства. Только в Буче мониторинговая миссия задокументировала не менее 50 убийств гражданских лиц.

Также подтверждены 23 случая сексуального насилия, в частности, изнасилование, групповое изнасилование, пытки, принуждение к публичному раздеванию, угрозы сексуального насилия. Большинство случаев были совершены на местностях, которые контролировались вс рф, но также были случаи и на местностях, контролируемых украинским правительством.

«Из-за активных боевых действий, опасностей, массовых перемещений и стигм, жертвы сексуального насилия часто не могут или не хотят говорить с другими или подавать официальную жалобу в правоохранительные органы. Для понимания всего масштаба сексуального насилия в этом контексте могут понадобиться годы», – указала Богнер.

Кроме того, миссией зафиксировано 248 случаев произвольного задержания представителей местных органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц. Среди этих случаев 6 жертв – одна женщина и пять мужчин – были впоследствии найдены мертвыми. Также сообщается, что зафиксировано 12 случаев, которые могут составлять насильственные исчезновения, совершенные украинскими правоохранительными органами в отношении лиц, подозреваемых в поддержке вс рф.

Напомним

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что в результате полномасштабного вторжения рф в Украину погибли 4731 мирный житель.