Вторжение рф: ООН зафиксировала более 300 убийств мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Военная агрессия рф против Украины привела к ухудшению ситуации с правами человека в стране. Об этом сообщила в докладе глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает УНН.
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«Ежедневные убийства гражданских лиц, пытки, исчезновения и другие нарушения должны прекратиться. Если боевые действия не остановятся, то абсолютно необходимый минимум – это полное соблюдение международного гуманитарного права и прав человека, соблюдение обязательств защищать каждую гражданскую женщину, мужчину и ребенка, а также тех, кто не участвует в боевых действиях», – сказала Богнер.
Детали
Согласно отчету, зафиксированы незаконные убийства гражданских лиц в более чем 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Преступления были совершены тогда, когда эти территории находились под контролем вс рф в конце февраля и в марте. По состоянию на 15 мая получена информация о более чем 300 таких убийствах. Однако эта цифра может увеличиваться, когда будут появляться новые доказательства. Только в Буче мониторинговая миссия задокументировала не менее 50 убийств гражданских лиц.
Также подтверждены 23 случая сексуального насилия, в частности, изнасилование, групповое изнасилование, пытки, принуждение к публичному раздеванию, угрозы сексуального насилия. Большинство случаев были совершены на местностях, которые контролировались вс рф, но также были случаи и на местностях, контролируемых украинским правительством.
«Из-за активных боевых действий, опасностей, массовых перемещений и стигм, жертвы сексуального насилия часто не могут или не хотят говорить с другими или подавать официальную жалобу в правоохранительные органы. Для понимания всего масштаба сексуального насилия в этом контексте могут понадобиться годы», – указала Богнер.
Кроме того, миссией зафиксировано 248 случаев произвольного задержания представителей местных органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц. Среди этих случаев 6 жертв – одна женщина и пять мужчин – были впоследствии найдены мертвыми. Также сообщается, что зафиксировано 12 случаев, которые могут составлять насильственные исчезновения, совершенные украинскими правоохранительными органами в отношении лиц, подозреваемых в поддержке вс рф.
Напомним
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что в результате полномасштабного вторжения рф в Украину погибли 4731 мирный житель.