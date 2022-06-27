Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 4731 мирних жителів – ООН

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"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (за місцевим часом) 26 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 10 631 жертв серед цивільного населення країни: 4731 загиблих і 5900 поранених", – ідеться у повідомленні.

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За даними ООН, серед загиблих: 1812 чоловіків, 1225 жінок, 134 дівчинки та 155 хлопчиків, а також 41 дитина та 1364 дорослих, стать яких поки невідома.

Дістали поранення: 1196 чоловіків, 829 жінок, 131 дівчинка та 174 хлопчики, а також 184 дитини та 3386 дорослих, стать яких невідома.

Як зазначили, більшість людей загинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

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