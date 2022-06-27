В результате вторжения рф в Украине погибли 4731 мирных жителей – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли 4731 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Цитата
"С 4:00 утра 24 февраля 2022 г., когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 26 июня 2022 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 10 631 жертв среди гражданского населения страны: 4731 погибших и 5900 раненых", – говорится в сообщении.
Детали
По данным ООН, среди погибших: 1812 мужчин, 1225 женщин, 134 девочки и 155 мальчиков, а также 41 ребенок и 1364 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Получили ранения: 1196 мужчин, 829 женщин, 131 девочка и 174 мальчика, а также 184 ребенка и 3386 взрослых, пол которых неизвестен.
Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
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