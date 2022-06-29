Вторгнення рф: ООН зафіксувала понад 300 вбивств мирних жителів

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«Щоденні вбивства цивільних осіб, катування, зникнення й інші порушення повинні припинитися. Якщо бойові дії не зупиняться, то абсолютно необхідний мінімум – це повне дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини, дотримання зобов’язань захищати кожну цивільну жінку, чоловіка та дитину, а також тих, хто не бере участі в бойових діях», – сказала Богнер.

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Згідно зі звітом, зафіксовані незаконні вбивства цивільних осіб у понад 30 населених пунктах Київської, Чернігівської, Харківської і Сумської областях. Злочини були скоєні тоді, коли ці території перебували під контролем зс рф наприкінці лютого та в березні. Станом на 15 травня отримано інформацію про понад 300 таких вбивств. Проте ця цифра може збільшуватися, коли з’являтимуться нові докази. Тільки в Бучі моніторингова місія задокументувала щонайменше 50 вбивств цивільних осіб.

Також підтверджено 23 випадки сексуального насильства, зокрема, зґвалтування, групове зґвалтування, катування, примус до публічного роздягання, погрози сексуального насильства. Більшість випадків були вчинені на місцевостях, які контролювалися зс рф, але також були випадки й на місцевостях, які контролюються українським урядом.

«Через активні бойові дії, небезпеку, масові переміщення та стигму, жертви сексуального насильства часто не можуть або не хочуть говорити з іншими чи подавати офіційну скаргу в правоохоронні органи. Для розуміння всього масштабу сексуального насильства в цьому контексті можуть знадобитися роки», – зазначила Богнер.

Окрім того, місією зафіксовано 248 випадків свавільного затримання представників місцевих органів влади, журналістів, активістів громадянського суспільства та інших цивільних осіб. Серед цих випадків 6 жертв – одна жінка та п’ять чоловіків – були згодом знайдені мертвими. Також повідомляється, що зафіксовано 12 випадків, які можуть становити насильницькі зникнення, скоєні українськими правоохоронними органами щодо осіб, підозрюваних у підтримці зс рф.

Нагадаємо

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 4731 мирний житель.