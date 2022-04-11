Вторжение рф: на улице в Бородянке обнаружили фрагменты двух тел - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня в пгт Бородянка на улице Центральной обнаружены фрагменты двух тел. Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"По состоянию на 16:45 в пгт Бородянка на улице Центральной обнаружены фрагменты двух тел", - написал Геращенко.
По его словам, с начала работ 6 апреля обнаружены в Бородянке найдены тела 19 погибших.
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