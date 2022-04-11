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Вторжение рф: на улице в Бородянке обнаружили фрагменты двух тел - Геращенко

Киев • УНН

 • 127790 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня в пгт Бородянка на улице Центральной обнаружены фрагменты двух тел. Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

Вторжение рф: на улице в Бородянке обнаружили фрагменты двух тел - Геращенко

Цитата

"По состоянию на 16:45 в пгт Бородянка на улице Центральной обнаружены фрагменты двух тел", - написал Геращенко.

По его словам, с начала работ 6 апреля обнаружены в Бородянке найдены тела 19 погибших.

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