Вторжение рф: на улице в Бородянке обнаружили фрагменты двух тел - Геращенко

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"По состоянию на 16:45 в пгт Бородянка на улице Центральной обнаружены фрагменты двух тел", - написал Геращенко.

По его словам, с начала работ 6 апреля обнаружены в Бородянке найдены тела 19 погибших.

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