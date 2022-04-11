Вторгнення рф: на вулиці у Бородянці виявили фрагменти двох тіл - Геращенко

Цитата

"Станом на 16:45 у смт Бородянка на вулиці Центральній виявлено фрагменти двох тіл", - написав Геращенко.

За його словами, з початку робіт 6 квітня виявлено у Бородянці знайдено тіла 19 загиблих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив, що у Бородянці ще більше жертв російських окупантів, ніж у Бучі