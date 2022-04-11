Вторгнення рф: на вулиці у Бородянці виявили фрагменти двох тіл - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні у смт Бородянка на вулиці Центральній виявлено фрагменти двох тіл. Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"Станом на 16:45 у смт Бородянка на вулиці Центральній виявлено фрагменти двох тіл", - написав Геращенко.
За його словами, з початку робіт 6 квітня виявлено у Бородянці знайдено тіла 19 загиблих.
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