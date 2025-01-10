Вторая группа добровольцев Украинского легиона в Польше подписала контракт с ВСУ

Очередные добровольцы Украинского легиона 10 января подписали контракты с Вооруженными силами Украины. Среди добровольцев есть трое женщин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свободу.

«Это вторая группа украинцев, которые, находясь за рубежом, согласились присоединиться к Силам обороны. На этот раз среди добровольцев есть трое женщин», - говорится в сообщении.

Сколько всего украинцев сегодня подписало контракт, руководство легиона не озвучивает. Только говорят, что это вдвое больше, чем в прошлый раз - 12 ноября 2024 года.

По словам генерального консула Украины в Люблине Олега Куця, после подписания первых контактов в ректурингонговый центр был всплеск анкет. Сейчас их около 1 300.

«Расширилась география желающих вступить в легион. Теперь это не только украинцы из европейских стран. Тоже примечательно, что сегодня имеем нескольких женщин», - сказал Куць в комментарии Радио Свобода.

Представитель командования Украинского легиона Петр Горкуша уточнил, что трое женщин-добровольцев изъявили желание проходить службу в Украинском легионе «на должностях медицинских работников и подразделениях связи».

Добровольцы, которые сегодня стали в Силы обороны - из Польши, Чехии, Литвы, Словакии, Дании Германии. Самому младшему из них 20 лет, самому старшему 55.

В Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион: что нужно знать

«Я понимаю, на какие риски я иду и что меня может ждать. Большинство моих друзей длительное время на войне. Частично они меня мотивировали на этот сознательный шаг. Думаю, что мое время тоже пришло», - говорит Андрей, который приехал из Словакии. Там он жил и работал последние пять лет.

Сообщается, что срок первого этапа обучения, который проходит на польском полигоне, продлили до 45 дней. До того планировалось, что легионеры будут тренироваться 35 дней. Причина увеличения срока первого этапа обучения - совершенствование программы, сообщил представитель легиона.

«Добровольцы, которые первыми подписали контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, сейчас продолжают обучение на украинском полигоне. После этого часть будет проходить подготовку по специальности на полигонах Европы», - говорится в сообщении.

Добавим

Украинский легион - это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из украинцев, проживающих за рубежом. Вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. На официальной странице легиона говорится, что военное подразделение будет вооружено современной техникой и оружием, что обеспечит высокую боеспособность и эффективность в выполнении задач. Обучение будут проводить инструкторы НАТО на полигонах стран-партнеров.

Дополнение

12 ноября 2024 года сообщалось, что первые добровольцы «Украинского легиона» в Польше подписали контракты и начали базовую подготовку.