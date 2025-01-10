Друга група добровольців Українського легіону в Польщі підписала контракт із ЗСУ

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 68628 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 69990 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 84094 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115274 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140012 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132453 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148024 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173836 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220513 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176395 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114453 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120532 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153641 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136909 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113739 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 68620 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 73903 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208020 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205597 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 669 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30788 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32689 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74983 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100934 перегляди
Актуальне
Друга група добровольців Українського легіону в Польщі підписала контракт із ЗСУ

Друга група добровольців Українського легіону в Польщі підписала контракт із ЗСУ

Київ • УНН

 • 27791 перегляди

10 січня нова група українців з-за кордону підписала контракти зі ЗСУ для служби в Українському легіоні. Серед добровольців троє жінок-медиків та зв'язківців, а загальна кількість кандидатів сягає 1300 осіб.

Чергові добровольці Українського легіону 10 січня підписали контракти зі Збройними силами України. Серед добровольців є троє жінок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свободу.

"Це друга група українців, які, перебуваючи за кордоном, зголосилися приєднатися до Сил оборони. Цього разу серед добровольців є троє жінок", - йдеться в повідомленні.

Скільки загалом українців сьогодні підписало контракт, керівництво легіону не озвучує. Лише кажуть, що це вдвічі більше, ніж минулого разу – 12 листопада 2024 року.

За словами генерального консула України в Любліні Олега Куця, після підписання перших контактів до ректурингонгового центру був сплеск анкет. Зараз їх близько 1 300.

"Розширилася географія охочих вступити до легіону. Тепер це не тільки українці з європейських країн. Теж примітно, що сьогодні маємо кількох жінок", – сказав Куць у коментарі Радіо Свобода.

Представник командування Українського легіону Петро Горкуша уточнив, що троє жінок-доброволиць виявили бажання проходити службу в Українському легіоні "на посадах медичних працівників та підрозділах звʼязку".

Добровольці, які сьогодні стали до Сил оборони – з Польщі, Чехії, Литви, Словаччини, Данії Німеччини. Наймолодшому з них 20 років, найстаршому 55.

У Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону: що треба знати03.10.24, 16:58 • 15692 перегляди

"Я розумію, на які ризики я йду і що мене може чекати. Більшість моїх друзів тривалий час на війні. Частково вони мене мотивували на цей свідомий крок. Думаю, що мій час теж настав", – каже Андрій, який приїхав зі Словаччини. Там він жив і працював останні пʼять років.

Повідомляється, що термін першого етапу навчання, який триває на польському полігоні, продовжили до 45 днів. До того планувалося, що легіонери тренуватимуться 35 днів. Причина збільшення терміну першого етапу навчання – вдосконалення програми, повідомив представник легіону.

"Добровольці, які першими підписали контракти із ЗСУ у листопаді минулого року, зараз продовжують навчання на українському полігоні. Після цього частина проходитиме підготовку за спеціальністю на полігонах Європи", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Український легіон – це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, що буде сформований з українців, які проживають за кордоном. Вступ до Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. На офіційній сторінці легіону йдеться, що військовий підрозділ буде озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечить високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Навчання проводитимуть інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів.

Доповнення

12 листопада 2024 року повідомлялося, що перші добровольці "Українського легіону" у Польщі підписали контракти і розпочали базову підготовку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна

Звернутися з питань розміщення реклами