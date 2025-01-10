Друга група добровольців Українського легіону в Польщі підписала контракт із ЗСУ

Чергові добровольці Українського легіону 10 січня підписали контракти зі Збройними силами України. Серед добровольців є троє жінок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свободу.

"Це друга група українців, які, перебуваючи за кордоном, зголосилися приєднатися до Сил оборони. Цього разу серед добровольців є троє жінок", - йдеться в повідомленні.

Скільки загалом українців сьогодні підписало контракт, керівництво легіону не озвучує. Лише кажуть, що це вдвічі більше, ніж минулого разу – 12 листопада 2024 року.

За словами генерального консула України в Любліні Олега Куця, після підписання перших контактів до ректурингонгового центру був сплеск анкет. Зараз їх близько 1 300.

"Розширилася географія охочих вступити до легіону. Тепер це не тільки українці з європейських країн. Теж примітно, що сьогодні маємо кількох жінок", – сказав Куць у коментарі Радіо Свобода.

Представник командування Українського легіону Петро Горкуша уточнив, що троє жінок-доброволиць виявили бажання проходити службу в Українському легіоні "на посадах медичних працівників та підрозділах звʼязку".

Добровольці, які сьогодні стали до Сил оборони – з Польщі, Чехії, Литви, Словаччини, Данії Німеччини. Наймолодшому з них 20 років, найстаршому 55.

У Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону: що треба знати

"Я розумію, на які ризики я йду і що мене може чекати. Більшість моїх друзів тривалий час на війні. Частково вони мене мотивували на цей свідомий крок. Думаю, що мій час теж настав", – каже Андрій, який приїхав зі Словаччини. Там він жив і працював останні пʼять років.

Повідомляється, що термін першого етапу навчання, який триває на польському полігоні, продовжили до 45 днів. До того планувалося, що легіонери тренуватимуться 35 днів. Причина збільшення терміну першого етапу навчання – вдосконалення програми, повідомив представник легіону.

"Добровольці, які першими підписали контракти із ЗСУ у листопаді минулого року, зараз продовжують навчання на українському полігоні. Після цього частина проходитиме підготовку за спеціальністю на полігонах Європи", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Український легіон – це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, що буде сформований з українців, які проживають за кордоном. Вступ до Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. На офіційній сторінці легіону йдеться, що військовий підрозділ буде озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечить високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Навчання проводитимуть інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів.

Доповнення

12 листопада 2024 року повідомлялося, що перші добровольці "Українського легіону" у Польщі підписали контракти і розпочали базову підготовку.