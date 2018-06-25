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Вопреки санкциям СНБО: российские автобусы ПАЗ лидеры продаж в Украине

Вопреки санкциям СНБО: российские автобусы ПАЗ лидеры продаж в Украине

Киев  •  УНН

 • 9390 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. По итогам мая текущего года российские автобусы ПАЗ занимают второе место на украинском рынке автобусов. Такие данные предоставила информационно-аналитическая группа "AUTO-Consulting", передает УНН.

“Лидером рынка автобусов в мае стал черкасский ATAMAN, которому удалось привлечь 46% всех заказов. На втором месте идет российский ПАЗ, третье место у черниговского Эталона”, — говорится в сообщении.

Наряду с этим, в компании отмечают сокращение рынка новых автобусов в Украине. Отмечается, что по итогам мая реализация новых автобусов упала на 55%, составив всего 50 единиц.

“А за 5 месяцев 2018 года сбыт новых автобусов сократился на 29% и едва превысил показатель 300 единиц”, — говорится в сообщении.

Напомним, СНБО принял решение о применении антироссийских санкций сроком на 3 года в отношении ООО “Павловский автобусный завод” 28 апреля 2017 года. Соответствующее решение было введено в действие указом Президента Украины Петра Порошенко 15 мая 2017 года.

“Павловский автобусный завод” принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Но ни санкции Совета Нацбезопасности Украины, ни военные действия на Востоке Украины, ни признание России агрессором не остановили продажи “ПАЗ” в Украине.

В Министерстве торговли и АМКУ указывают, что всему виной низкое качество законодательства, в том числе Закона “О санкциях”, что позволяет таким компаниям как “Радиал — Украина” в открытую продавать санкционные “ПАЗ” на площадках Prozorro.

Ранее УНН сообщал, что “Радиал — Украина” аффилирована с народным депутатом Украины Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым. При этом, семья Святаша занимается тем, что закупает российские “ПАЗ” и маскирует их якобы под украинские “Мрия”. По данному факту правоохранители уже ведут расследование

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