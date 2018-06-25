Всупереч санкціям РНБО: російські автобуси ПАЗ лідери продажів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. За підсумками травня поточного року російські автобуси ПАЗ займають друге місце на українському ринку автобусів. Такі дані надала інформаційно-аналітична група "AUTO-Consulting", передає УНН.
"Лідером ринку автобусів в травні став черкаський ATAMAN, якому вдалося залучити 46% всіх замовлень. На другому місці йде російський ПАЗ, третє місце у чернігівського Еталону", - йдеться в повідомленні.
Поряд з цим, в компанії відзначають скорочення ринку нових автобусів в Україні. Відзначається, що за підсумками травня реалізація нових автобусів впала на 55%, що становило лише 50 одиниць.
"А за 5 місяців 2018 року збут нових автобусів скоротився на 29% і ледь перевищив показник 300 одиниць", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, РНБО прийняла рішення про застосування антиросійських санкцій терміном на 3 роки щодо ТОВ "Павловський автобусний завод" 28 квітня 2017 року. Відповідне рішення було введено в дію указом Президента України Петра Порошенка 15 травня 2017 року.
"Павловський автобусний завод" належить російському бізнесменові Олегу Дерипасці. Але ні санкції Ради Нацбезпеки України, ні військові дії на Сході України, ні визнання Росії агресором не зупинили продажі "ПАЗ" в Україні.
У Міністерстві торгівлі та АМКУ вказують, що всьому виною низька якість законодавства, в тому числі Закону "Про санкції", що дозволяє таким компаніям як "Радіал - Україна" у відкриту продавати санкційні "ПАЗ" на майданчиках Prozorro.
Раніше УНН повідомляв, що "Радіал - Україна" афілійована з народним депутатом України Дмитром Святашем і екс-регіоналом Василем Поляковим. При цьому, сім'я Святаша займається тим, що закуповує російські "ПАЗ" і маскує їх нібито під українські "Мрія". За даним фактом правоохоронці вже ведуть розслідування.