Вопреки обещанию Омеляна: в “Украэрорух” уже готовятся переписать устав

Так, 2 февраля (будучи в этот период в статусе и.о. министра инфраструктуры) замминистра Юрий Лавренюк подписал приказ о создании рабочей группы “по вопросам обработки изменений к Уставу Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины”. В состав этой группы он включил себя лично, а также “по согласию” Александра Даценко. Последний, как известно, был назначен тем же Лавренюком временно исполняющим обязанности директора ГП на время затянувшего больничного руководителя предприятия — Дмитрия Бабейчука.

Напомним, что по данным СМИ, Даценко не является профильным специалистом в сфере обеспечения безопасности полетов и его пребывание на должности руководителя “Украэрорух” в статусе временно исполняющего обязанности было поддано критике в ряде журналистских расследований.

Ситуацию даже лично прокомментировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Отвечая на вопросы журналистов, он, в частности, признал, что “Украэрорух” уже несколько лет к ряду страдает от беспорядков и пообещал услышать мнение коллектива, а также навести порядок на ГП.

“С коллективом я встречался на прошлой неделе. У нас были откровенные дискуссии по этому предприятию. Там, действительно, его лихорадит в течение последних двух с половиной лет. Я надеюсь, что после завершения проверки, а предыдущий акт мы ожидаем на следующей неделе, для всех все станет наконец понятно, и спекуляции прекратятся, и мы сможем сделать порядок там, как мы это сделали и в Администрации морских портов, и в „Укрзализныце“ и во многих наших ведомствах”, — сказал Омелян.

Отметим, что в конце декабря 2017 года трудовой коллектив ГП высказал недоверие действующему руководителю “Украэрорух” Бабейчуку и призвал министра разорвать с ним трудовой договор. Причиной тому стали, в частности, коррупционные скандалы и уголовные дела по факту вывода средств предприятия на счета вскоре рухнувшего “Платинум банка”. Коллектив также потребовал от профильного ведомства назначить на должность руководителя “Украэрорух” компетентного и квалифицированного специалиста. Однако, по сей день этого так и не произошло.

С какой целью временному руководству поручено переписывать устав предприятия, редакции УНН поинтересовалась у Министра инфраструктуры Украины — Омеляна. Информационный запрос на соответствующую информацию был передан в пресс-службу ведомства.

Отметим, что в рабочую группу по переписыванию устава пребывающий на больничном директор ГП Бабейчук — не включен.

Как сообщал УНН, по данным “Знай.юа”, в.и.о. руководителя “Украэрорух” Доценко может быть причастен к “перераспределению финансовых потоков ГП в карманы своих руководителей”.