Всупереч обіцянці Омеляна: в "Украерорух" вже готуються переписати статут

Так, 2 лютого (будучи в цей період в статусі в.о. міністра інфраструктури) заступник міністра Юрій Лавренюк підписав наказ про створення робочої групи "з питань обробки змін до Статуту Державного підприємства обслуговування повітряного руху України". До складу цієї групи він включив себе особисто, а також "за згодою" Олександра Даценка. Останній, як відомо, був призначений тим же Лавренюком тимчасово виконуючим обов'язки директора ДП на час тривалого лікарняного керівника підприємства - Дмитра Бабейчука.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Даценко не є профільним фахівцем у сфері забезпечення безпеки польотів і його перебування на посаді керівника "Украерорух" у статусі тимчасово виконуючого обов'язки було піддано критиці у низці журналістських розслідувань.

Ситуацію навіть особисто прокоментував міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Відповідаючи на питання журналістів, він, зокрема, визнав, що "Украерорух" вже кілька років поспіль страждає через безлад і пообіцяв почути думку колективу, а також навести порядок на ДП.

"З колективом я зустрічався минулого тижня. У нас були відверті дискусії щодо цього підприємства. Там, дійсно, його лихоманить протягом останніх двох з половиною років. Я сподіваюся, що після завершення перевірки, а попередній акт ми очікуємо на наступному тижні, для всіх все стане нарешті зрозуміло, і спекуляції припиняться, і ми зможемо зробити порядок там, як ми це зробили і в Адміністрації морських портів, і в "Укрзалізниці" і в багатьох наших відомствах", - сказав Омелян.

Відзначимо, що в кінці грудня 2017 року трудовий колектив ДП висловив недовіру чинному керівникові "Украерорух" Бабейчуку і закликав міністра розірвати з ним трудовий договір. Причиною тому стали, зокрема, корупційні скандали і кримінальні справи за фактом виведення коштів підприємства на рахунки "Платинум банку", що незабаром звалився. Колектив також зажадав від профільного відомства призначити на посаду керівника "Украерорух" компетентного і кваліфікованого фахівця. Однак, до цього дня цього так і не відбулося.

З якою метою тимчасовому керівництву доручено переписувати статут підприємства, редакція УНН поцікавилася у міністра інфраструктури України - Омеляна. Інформаційний запит на відповідну інформацію було передано в прес-службу відомства.

Відзначимо, що в робочу групу з переписування статуту директор ДП Бабейчук, який перебуває на лікарняному, - не включений.

Як повідомляв УНН, за даними "Знай.юа", т.в.о. керівника "Украерорух" Доценко може бути причетний до "перерозподілу фінансових потоків ДП в кишені своїх керівників".