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ВСУ уничтожили артиллерию рф на не менее 8 млрд за 9 месяцев

ВСУ уничтожили артиллерию рф на не менее 8 млрд за 9 месяцев

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:45  •  5202 просмотра

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С января по октябрь 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы оккупантов стоимостью не менее $8 млрд. Это эквивалентно 144 вражеским артбригадам.

С 1 января по 1 октября этого года Силы обороны уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов на не менее 8 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны. 

Детали

"Самым черным днем" для армии рф  стало 22 сентября, когда, по данным Генштаба, украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему.

1 артиллерийский дивизион - это 18 артиллерийских стволов, артбригада - 72 артустановки. Итак, в течение 9 месяцев этого года Силы обороны уничтожили условно 144 вражеские артбригады. 

По данным Минобороны, стоимость уничтоженной в этом году российской техники - не менее 8 млрд долларов США. 

Таким образом, уничтоженные или выведенные из строя без перспективы восстановления вражеские САУ, гаубицы и пушки - возможно, самый дорогой металлолом в мире

- считают в ведомстве. 

Как указали в Минобороны, расходы россии на войну, захват чужой земли, убийства украинцев могли быть направлены на решение внутренних социальных вопросов.  За 8 млрд долларов США, к примеру, агрессор мог бы построить 13 современных спортивных арен или 18 объектов здравоохранения, оснащенных лучшими образцами лечебно-диагностической аппаратуры.

За сутки враг потерял 1210 военных и 13 танков15 октября 2024, 04:43 • 14457 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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