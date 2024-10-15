ВСУ уничтожили артиллерию рф на не менее 8 млрд за 9 месяцев

С 1 января по 1 октября этого года Силы обороны уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов на не менее 8 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

"Самым черным днем" для армии рф стало 22 сентября, когда, по данным Генштаба, украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему.

1 артиллерийский дивизион - это 18 артиллерийских стволов, артбригада - 72 артустановки. Итак, в течение 9 месяцев этого года Силы обороны уничтожили условно 144 вражеские артбригады.

По данным Минобороны, стоимость уничтоженной в этом году российской техники - не менее 8 млрд долларов США.

Таким образом, уничтоженные или выведенные из строя без перспективы восстановления вражеские САУ, гаубицы и пушки - возможно, самый дорогой металлолом в мире