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MIM-104 Patriot

ЗСУ знищили артилерію рф на щонайменше 8 млрд за 9 місяців

Київ • УНН

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З січня по жовтень 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи окупантів вартістю щонайменше $8 млрд. Це еквівалентно 144 ворожим артбригадам.

ЗСУ знищили артилерію рф на щонайменше 8 млрд за 9 місяців

З 1 січня по 1 жовтня цього року Сили оборони знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів на щонайменше 8 млрд доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони. 

Деталі

"Найчорнішим днем" для армії рф  стало 22 вересня, коли, за даними Генштабу, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.

1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж 9 місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади. 

За даними Міноборони, вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше 8 млрд доларів США. 

Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі

- вважають у відомстві. 

Як вказали в Міноборони, витрати росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань.  За 8 млрд доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури.

За добу ворог втратив 1210 військових та 13 танків15.10.24, 07:43 • 25696 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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