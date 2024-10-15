ЗСУ знищили артилерію рф на щонайменше 8 млрд за 9 місяців
Київ • УНН
З січня по жовтень 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи окупантів вартістю щонайменше $8 млрд. Це еквівалентно 144 ворожим артбригадам.
З 1 січня по 1 жовтня цього року Сили оборони знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів на щонайменше 8 млрд доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.
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"Найчорнішим днем" для армії рф стало 22 вересня, коли, за даними Генштабу, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.
1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж 9 місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади.
За даними Міноборони, вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше 8 млрд доларів США.
Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі
Як вказали в Міноборони, витрати росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За 8 млрд доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури.
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