ВСУ сворачивают часть операций из-за сокращения поддержки Запада — Тарнавский

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  68146 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
  •  105822 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
  •  109791 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
  •  109604 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
  •  108288 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
  •  106956 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
  •  104010 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  193124 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  239965 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  225918 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  236928 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246220 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  202673 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  181332 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  157565 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

  •  103697 просмотра
"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба

"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба

  •  101336 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

  •  100450 просмотра
Автомобиль врезался в кортеж президента Джо Байдена

Автомобиль врезался в кортеж президента Джо Байдена

  •  65002 просмотра
Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры

Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры

  •  54110 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

ВСУ сворачивают часть операций из-за сокращения поддержки Запада — Тарнавский

Вооруженные силы Украины сокращают некоторые боевые операции из-за нехватки западной помощи и острого дефицита артиллерийских снарядов.

Война •   •  17774 просмотра
ВСУ сворачивают часть операций из-за сокращения поддержки Запада — Тарнавский

Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: в больнице в тяжелом состоянии остаются трое пострадавших

В результате взрыва гранаты депутатом сельского совета на Закарпатье были ранены 26 человек, из которых 19 госпитализированы, а трое в тяжелом состоянии, включая самого депутата.

Криминал и ЧП •   •  13296 просмотра
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: в больнице в тяжелом состоянии остаются трое пострадавших

Оккупанты используют физиогномистов во время обысков для подавления украинского сопротивления в Мелитополе - Федоров

российские силовики в Мелитополе прослушивают разговоры и проводят обыски с помощью физиогномистов, чтобы выявить обман или скрытые чувства среди жителей, усиливая репрессии на оккупированных территориях.

Война •   •  23223 просмотра
Оккупанты используют физиогномистов во время обысков для подавления украинского сопротивления в Мелитополе - Федоров

Клименко показал, как артиллеристы бригады "Рубеж" уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира"

Украинские военнослужащие бригады "Рубеж" уничтожили вражескую пушку на Бахмутском направлении и нанесли тяжелые потери врагу.

Война •   •  21683 просмотра
Клименко показал, как артиллеристы бригады "Рубеж" уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира"

"Новая песня пропагандистов": в ОП призвали Запад не верить заявлениям москвы об отсутствии угроз для Европы со стороны рф

россия пытается убедить Запад в том, что ее агрессии не распространится дальше украинской границы. Таким образом москва пытается сорвать международную поддержку Украины.

Политика •   •  20505 просмотра
"Новая песня пропагандистов": в ОП призвали Запад не верить заявлениям москвы об отсутствии угроз для Европы со стороны рф

Враг продолжает пехотные атаки на Таврическом направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении российско-террористические войска продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, сообщает бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война •   •  24313 просмотра
Враг продолжает пехотные атаки на Таврическом направлении - Тарнавский

Германия разместит около 5 тыс. военных в Литве

Германия планирует разместить в Литве около 5000 военнослужащих, что станет историческим шагом для обороны восточного фланга НАТО, а к 2027 году будет развернута полноценная бригада.

Новости Мира •   •  14698 просмотра
Германия разместит около 5 тыс. военных в Литве

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксперт считает, что акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств.

Экономика •   •  68146 просмотра
Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Лига Чемпионов: "Реал" Лунина в 1/8 финала сыграет против "Лейпцига", а "Арсенал" Зинченко против "Порту"

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" встретится с "Лейпцигом", а "Арсенал" сыграет с "Порту", матчи состоятся 13-14 февраля 2024 года.

Спорт •   •  12400 просмотра
Лига Чемпионов: "Реал" Лунина в 1/8 финала сыграет против "Лейпцига", а "Арсенал" Зинченко против "Порту"

В Киеве может начаться ремонт на еще одном участке подземки: что известно

Участок киевского метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" нуждается в капитальном ремонте из-за изношенности.

Общество •   •  17040 просмотра
В Киеве может начаться ремонт на еще одном участке подземки: что известно