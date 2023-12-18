ВСУ сворачивают часть операций из-за сокращения поддержки Запада — Тарнавский

Из-за нехватки западной помощи Вооруженным силам Украины приходится сворачивать часть операций на поле боя. Об этом в комментарии Reuters заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

По его словам, в Украине по всей линии фронта наблюдается нехватка артиллерийских снарядов.

Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами) - это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы есть на всей линии фронта. Объемы, которые мы имеем на сегодня, недостаточны для нас на сегодня, учитывая наши потребности. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые мы ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить - рассказал Тарнавский.

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Он также отметил, что украинские войска на юго-восточном фронте на некоторых участках перешли к обороне, но пытаются атаковать на других.

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Вместе с тем командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что российские войска также сталкиваются с проблемами с боеприпасами, но не раскрыл деталей.

Напомним,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

Кроме того, в США заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.

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