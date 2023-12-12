Почти 60% украинцев считают, что надо воевать с рф даже при условии сокращения помощи Запада - КМИС
Киев • УНН
Опрос показывает, что 58% украинцев выступают за продолжение военных действий против России, даже при условии уменьшения западной помощи, тогда как 32% предпочитают прекратить их, если будут предоставлены серьезные гарантии безопасности. Региональные мнения разнятся, с большей поддержкой продолжения на западе и в центре Украины.
Большая часть украинцев склоняются к мнению, что даже в случае существенного сокращения западной помощи стоит все равно продолжать боевые действия для давления на российских оккупантов, несмотря на риски для территорий, которые контролирует Украина сейчас. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), передает УНН.
Детали
Согласно опросу, абсолютное большинство украинцев - 87% - считают, что если Запад будет должным образом помогать Украине оружием, финансами, санкциями, то Украина сможет нанести неудачи России и достичь приемлемого результата.
В частности, на востоке таких 79%, на юге - 85% (против, соответственно, 9% и 10%, которые считают Россию слишком сильной).
Вместе с тем из-за высокого риска существенного снижения поддержки со стороны Запада КМИС задал респондентам вопрос, какая из двух условных стратегий действий для Украины будет лучше:
- боевые действия прекращаются. Украина сохраняет контроль над территориями, которые сейчас контролируются, а оккупированные территории официально не признаются частью России. Запад предоставляет Украине серьезные гарантии безопасности или даже членство в НАТО. Однако освобождение оккупированных территорий откладывается на неопределенное будущее;
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- боевые действия продолжаются. Украина продолжает пытаться давить на российских оккупантов и искать слабые места, что препятствует им закреплять свою власть на оккупированной территории. Также есть возможность, хоть может и медленно, но понемногу освобождать территории. Но также есть угроза для территорий, которые сейчас контролирует Украина.
Большинство респондентов - 58% - пока склоняются к мнению, что даже в случае существенного сокращения западной помощи стоит все равно продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для территорий, которые контролируются Украиной сейчас. Вместе с этим каждый третий респондент (32%) считает, что лучше идти на прекращение боевых действий в условиях действительно серьезных гарантий безопасности от Запада, даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок. Остальные 10% не смогли определиться со своим мнением
При этом, по данным социологов, по вопросу стратегии действий в случае существенного сокращения западной помощи прослеживаются определенные региональные различия. На западе и в центре больше респондентов (соответственно, 64% и 65%) выступают за продолжение боевых действий в любом случае. Хотя в этих регионах также существенная доля (четверть населения) высказались в пользу прекращения боевых действий.
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Зато на юге и востоке мнения разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мнения о продолжении боевых действий. Так, на юге 46%, а на востоке 47% считают, что даже в условиях ограниченной западной помощи боевые действия должны продолжаться. В то же время, соответственно, 40% и 42% готовы на прекращение боевых действий.
Следует сразу отметить, что в этом случае важную роль играет фактор близости к линии фронта. Юг и восток значительно ближе к зоне активных боевых действий, что в значительной степени обусловливает высокую готовность в условиях ограничения помощи на прекращение боевых действий
Напомним
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Почти 60% украинцев считают, что надо воевать с рф даже при условии сокращения помощи Запада - КМИС
Опрос показывает, что 58% украинцев выступают за продолжение военных действий против России, даже при условии уменьшения западной помощи, тогда как 32% предпочитают прекратить их, если будут предоставлены серьезные гарантии безопасности. Региональные мнения разнятся, с большей поддержкой продолжения на западе и в центре Украины.
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