Министерство обороны вернуло Вооруженным силам Украины тысячи единиц техники, в том числе 1500 единиц вооружения, транспортных средств, ремонтного оборудования и средств связи, в рамках оптимизации ресурсов.
Министерство обороны вернуло Вооруженным силам Украины (ВСУ) тысячи единиц техники в рамках оптимизации ресурсов. Об этом ведомство сообщило в субботу, 6 июля, передает УНН.
Детали
В частности, управлением отчуждения и утилизации избыточного военного имущества организовано возвращение 1500 единиц вооружения и военной техники, а также более 2 тысяч наименований военно-технического имущества.
Это включает транспортные средства (МТ-ЛБ, автозаправщики, грузовые авто, танкоремонтные мастерские, танковые тягачи, БРЭМы и т.д.), ремонтное оборудование, средства связи и другие необходимые элементы.
"Возвращение в строй избыточного имущества позволит оптимизировать расходы и быстро обеспечить войска необходимыми ресурсами", - отметил заместитель министра обороны Юрий Джигир.