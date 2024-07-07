Министерство обороны вернуло Вооруженным силам Украины (ВСУ) тысячи единиц техники в рамках оптимизации ресурсов. Об этом ведомство сообщило в субботу, 6 июля, передает УНН.

Детали

В частности, управлением отчуждения и утилизации избыточного военного имущества организовано возвращение 1500 единиц вооружения и военной техники, а также более 2 тысяч наименований военно-технического имущества.

Это включает транспортные средства (МТ-ЛБ, автозаправщики, грузовые авто, танкоремонтные мастерские, танковые тягачи, БРЭМы и т.д.), ремонтное оборудование, средства связи и другие необходимые элементы.