ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области
Киев • УНН
Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о ракетной опасности в Харьковской области, передает УНН.
Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока28 февраля 2024, 20:25 • 22310 просмотров
ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.
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