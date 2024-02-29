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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 22:09  •  11820 просмотра

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Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о ракетной опасности в Харьковской области, передает УНН.

Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока28 февраля 2024, 20:25 • 22310 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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ЗСУ інформують про ракетну загрозу в Харківській області
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ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.

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ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов

В Харьковской области установлены данные трех человек, которые оказались военнослужащими рф. Оккупанты обвинены в убийстве 70-летнего мужчины после того, как он высказал замечание.

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Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов

Разногласия между лидерами Группы Семи: Франция отрицает тезис США о законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины

Лидеры "Большой семерки" разошлись во мнениях относительно законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины, причем Франция оспорила позицию США, что это разрешено международным правом.

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Разногласия между лидерами Группы Семи: Франция отрицает тезис США о законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины

Сумщина: россияне 42 раза обстреляли регион, прозвучало более двух сотен взрывов

В среду россияне 42 раза обстреляли Сумскую область Украины, зафиксировав 204 взрыва вражеских снарядов в 11 громадах.

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Сумщина: россияне 42 раза обстреляли регион, прозвучало более двух сотен взрывов

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Зафиксирована угроза ударов баллистическими ракетами с юга

1,75 млрд грн в госбюджет от "Укргидроэнерго": компания перечислила часть дивидендов

ЧАО "Укргидроэнерго" перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд грн авансовых дивидендов, исходя из прогноза прибыли на 2023 год.

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кремль рекрутирует студентов для фальсификаций: стипендии за участие в "выборах" на ВОТ

российские студенты получат стипендии за участие в массовых фальсификациях во время фейковых выборов на незаконно оккупированных украинских территориях.

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кремль рекрутирует студентов для фальсификаций: стипендии за участие в "выборах" на ВОТ

россия не может быть миротворцем: в МИД отреагировали на обращение непризнанного Приднестровья к рф

Министерство иностранных дел Украины призывает к мирному урегулированию приднестровского вопроса и выступает против любого дестабилизирующего внешнего вмешательства, выступая за вывод российских войск из Молдовы.

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россия не может быть миротворцем: в МИД отреагировали на обращение непризнанного Приднестровья к рф

Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины сообщили, что баллистическое оружие может быть применено из восточных районов.

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Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Тиране, поблагодарив ее за политическую поддержку Украины и обсудив взаимное сотрудничество и поддержку членства в ЕС.

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Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира