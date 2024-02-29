ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Тиране, поблагодарив ее за политическую поддержку Украины и обсудив взаимное сотрудничество и поддержку членства в ЕС.