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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока

Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 20:25  •  4175 просмотра

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Воздушные силы Украины сообщили, что баллистическое оружие может быть применено из восточных районов.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока, передает УНН.

Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза28 февраля 2024, 19:50 • 21291 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины сообщили, что баллистическое оружие может быть применено из восточных районов.

Война •   •  4175 просмотра
Воздушные силы информируют об угрозе использования баллистических ракет с востока

Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Тиране, поблагодарив ее за политическую поддержку Украины и обсудив взаимное сотрудничество и поддержку членства в ЕС.

Война •   •  5277 просмотра
Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира

Хакеры взломали сайт украинского Парламента и создали фейковый Telegram-канал ВР

Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины и заменили ссылку на ее официальный Telegram-канал, подставив вместо него фейковый канал.

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Хакеры взломали сайт украинского Парламента и создали фейковый Telegram-канал ВР

На Полтавщине прогремели взрывы - СМИ

В Миргородском районе Полтавской области во время объявленной воздушной тревоги 28 февраля прогремели взрывы.

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На Полтавщине прогремели взрывы - СМИ

Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

Финские официальные лица объяснили, что хотя Финляндия не накладывала ограничений на использование Украиной предоставленного оружия, дальность действия финских вооружений меньше, чем у ракет дальнего радиуса действия, поставляемых другими странами.

Война •   •  14373 просмотра
Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием

Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.

Война •   •  21291 просмотра
Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

Генштаб: россияне 25 раз штурмовали украинские позиции на Новопавловском направлении

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: произошло 79 боевых столкновений, противник нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. Согласно опубликованным отчетам наиболее горячими направлениями остаются Авдеевское и Новопавловское.

Война •   •  20255 просмотра
Генштаб: россияне 25 раз штурмовали украинские позиции на Новопавловском направлении

Украина и Северная Македония подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции

Президент Украины Зеленский и Премьер-министр Северной Македонии Джафери подписали совместную декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Украины и членства в НАТО.

Война •   •  21854 просмотра
Украина и Северная Македония подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции

Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии

Президент Зеленский поблагодарил президента Северной Македонии за поддержку членства Украины в НАТО и обсудил сотрудничество по реабилитации украинских воинов и детей погибших защитников.

Война •   •  21410 просмотра
Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии

Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира

Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за предоставление убежища украинцам, которые бегут от войны, и поддержку украинской мирной формулы.

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Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира