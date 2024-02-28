Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

В Киеве и области объявлена воздушная тревога: в ВС ВСУ предупреждают о ракетной опасности. Об этом пишет УНН.

Детали

В Воздушных Силах ВСУ предупредили о ракетной опасности и для Полтавщины.

В общем тревога объявлена в 7 регионах Украины, включая АР Крым.