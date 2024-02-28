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Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 19:50  •  21269 просмотра

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В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога: в ВС ВСУ предупреждают о ракетной опасности. Об этом пишет УНН.

Детали

В Воздушных Силах ВСУ предупредили о ракетной опасности и для Полтавщины.

В общем тревога объявлена в 7 регионах Украины, включая АР Крым.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКиев
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
avtonomna-respublika-krymАвтономная Республика Крым
ukrainaУкраина
poltavaПолтава
kievКиев
Повітряна тривога у 7 регіонах: для Києва та Полтавщини ракетна загроза
Air alert in 7 regions: Kyiv and Poltava region face missile threat
Новости по теме

Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.

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Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза

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HIMARS прилетели по оккупантам в Еленовке, которых выстраивали для награждения: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 армейцев рф

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По сообщению бойцов 3-й штурмовой бригады, украинские войска выбили российских оккупантов из Красногоровки, что в Донецкой области. Сейчас город находится под контролем Сил обороны.

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