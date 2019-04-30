Вступительная кампания в вузы в этом году будет короче

"В 2019 году сроки вступительной кампании компактнее, чем прошлогодние. Это мы сделали для того, что бы как поступающие, так и члены приемных комиссий после проведенной вступительной кампании имели возможность отдохнуть перед началом нового учебного года. Так, в этом году регистрация электронных кабинетов для поступающих начнется 1 июля", - рассказала она.

Подача заявлений и документов начнется 1 июля и продлится до 22 июля для поступающих по результатам внешнего независимого оценивания и творческими конкурсами.

"Важно, до 16 июля смогут подать абитуриенты, которые поступают по вступительным экзаменам и собеседованию. И, в принципе, до 1 августа, я думаю, основной этап вступительной кампании будет завершен, поскольку до 1 августа должено состояться зачисление поступающих на места государственного заказа", - добавила эксперт.

Как сообщал УНН, активная фаза вступительной кампании в высшие учебные заведения в этом году продлится весь июль.

Напомним, в 2018 году вступительная кампания продолжалась до 26 июля, а зачисление поступающих на бюджет - до 7 августа.