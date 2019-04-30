Вступна кампанія до ВНЗ цього року буде коротшою

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Терміни вступної кампанії до вищих навчальних закладів цього року щільніші, ніж у 2018-му. Це зроблено, аби вступники могли відпочити перед навчанням. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла державний експерт директорату вищої освіти і освіти дорослих Анжеліка Кернична, передає УНН.