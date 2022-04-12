Вступление 2022: уже зарегистрировалось более 320 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на 12 апреля 2022 года, по данным Украинского центра оценивания качества образования 321 тыс. 169 человек прошли полную процедуру регистрации для сдачи вступительного тестирования. Об этом сообщает МОН Украины, передаетУНН.
Детали
Поскольку сроки формирования регистрационных карточек для участия в НМТ продлен до 19 апреля, приобщиться к нынешней вступительной кампании смогут и те, кто не успел зарегистрироваться.
В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что одной регистрационной карточки достаточно, чтобы попасть в базы данных потенциальных участников НМТ. В мае каждый, кто зарегистрировался для участия во вступительном тестировании, на своей информационной странице обязательно должен подтвердить желание сдавать национальный мультипредметный тест и сообщить организаторам регион, в котором будет находиться в июле.
Планируется проведение трех сессий НМТ - основной и дополнительной в июле, а также специальной в сентябре. Такой подход позволит всем абитуриентам поступить в желаемые учебные заведения.
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"Наша задача заключается в сохранении мощной студенческой молодежи, вместе с которой мы будем восстанавливать Украину. Для этого нужно создать такие условия, чтобы каждый желающий смог поступить в вожделенный украинского университета, получить качественные знания и стать востребованным специалистом", - прокомментировал Министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Для организации вступительных испытаний на бакалавриат требуется подтвержденная информация о потенциальных участниках этих испытаний. Подробнее о том, как принять участие в Национальном мультипредметном тесте, читайте на сайте УЦОКО.
Напомним
Несмотря на военное положение вступительная кампания-2022 не отменяется. Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать его упрощенный аналог - национальный мультипредметный тест (НМТ): это задание по украинскому языку, математике, истории Украины.