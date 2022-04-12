Вступление 2022: уже зарегистрировалось более 320 тыс. человек

Детали

Поскольку сроки формирования регистрационных карточек для участия в НМТ продлен до 19 апреля, приобщиться к нынешней вступительной кампании смогут и те, кто не успел зарегистрироваться.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что одной регистрационной карточки достаточно, чтобы попасть в базы данных потенциальных участников НМТ. В мае каждый, кто зарегистрировался для участия во вступительном тестировании, на своей информационной странице обязательно должен подтвердить желание сдавать национальный мультипредметный тест и сообщить организаторам регион, в котором будет находиться в июле.

Планируется проведение трех сессий НМТ - основной и дополнительной в июле, а также специальной в сентябре. Такой подход позволит всем абитуриентам поступить в желаемые учебные заведения.

Цитата

"Наша задача заключается в сохранении мощной студенческой молодежи, вместе с которой мы будем восстанавливать Украину. Для этого нужно создать такие условия, чтобы каждый желающий смог поступить в вожделенный украинского университета, получить качественные знания и стать востребованным специалистом", - прокомментировал Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Для организации вступительных испытаний на бакалавриат требуется подтвержденная информация о потенциальных участниках этих испытаний. Подробнее о том, как принять участие в Национальном мультипредметном тесте, читайте на сайте УЦОКО.

Напомним

Несмотря на военное положение вступительная кампания-2022 не отменяется. Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать его упрощенный аналог - национальный мультипредметный тест (НМТ): это задание по украинскому языку, математике, истории Украины.