Вступление 2022: уже зарегистрировалось более 320 тыс. человек

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 932 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 17784 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 28954 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 62955 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104276 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138150 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 290519 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137024 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123527 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387046 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 17714 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 14678 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 22453 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22184 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 10883 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 17784 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 290519 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 308856 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387046 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362550 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6294 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83311 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116661 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136305 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174745 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Вступление 2022: уже зарегистрировалось более 320 тыс. человек

Киев • УНН

 • 179841 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на 12 апреля 2022 года, по данным Украинского центра оценивания качества образования 321 тыс. 169 человек прошли полную процедуру регистрации для сдачи вступительного тестирования. Об этом сообщает МОН Украины, передаетУНН.

Вступление 2022: уже зарегистрировалось более 320 тыс. человек

Детали

Поскольку сроки формирования регистрационных карточек для участия в НМТ продлен до 19 апреля, приобщиться к нынешней вступительной кампании смогут и те, кто не успел зарегистрироваться.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что одной регистрационной карточки достаточно, чтобы попасть в базы данных потенциальных участников НМТ. В мае каждый, кто зарегистрировался для участия во вступительном тестировании, на своей информационной странице обязательно должен подтвердить желание сдавать национальный мультипредметный тест и сообщить организаторам регион, в котором будет находиться в июле.

Планируется проведение трех сессий НМТ - основной и дополнительной в июле, а также специальной в сентябре. Такой подход позволит всем абитуриентам поступить в желаемые учебные заведения.

Цитата

"Наша задача заключается в сохранении мощной студенческой молодежи, вместе с которой мы будем восстанавливать Украину. Для этого нужно создать такие условия, чтобы каждый желающий смог поступить в вожделенный украинского университета, получить качественные знания и стать востребованным специалистом", - прокомментировал Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Для организации вступительных испытаний на бакалавриат требуется подтвержденная информация о потенциальных участниках этих испытаний. Подробнее о том, как принять участие в Национальном мультипредметном тесте, читайте на сайте УЦОКО.

Напомним

Несмотря на военное положение вступительная кампания-2022 не отменяется. Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать его упрощенный аналог - национальный мультипредметный тест (НМТ): это задание по украинскому языку, математике, истории Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44