Вступ 2022: уже зареєструвалося понад 320 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на 12 квітня 2022 року, за даними Українського центру оцінювання якості освіти 321 тис. 169 осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування. Про це повідомляє МОН України, передає УНН.
Деталі
Оскільки терміни формування реєстраційних карток для участі в НМТ продовжено до 19 квітня, долучитися до цьогорічної вступної кампанії зможуть і ті, хто не встиг зареєструватися.
В Українському центрі оцінювання якості освіти зауважують, що однієї реєстраційної картки достатньо, аби потрапити до бази даних потенційних учасників НМТ. У травні кожний, хто зареєструвався для участі у вступному тестуванні, на своїй інформаційній сторінці обов’язково має підтвердити бажання складати національний мультипредметний тест і повідомити організаторам регіон, у якому перебуватиме у липні.
Планується проведення трьох сесій НМТ – основної і додаткової в липні, а також спеціальної у вересні. Такий підхід дозволить усім абітурієнтам вступити до омріяних закладів освіти.
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"Наше завдання полягає у збереженні потужної студентської молоді, разом з якою ми будемо відновлювати Україну. Для цього потрібно створити такі умови, аби кожен охочий зміг вступити до омріяного українського університету, здобути якісні знання і стати затребуваним фахівцем", - прокоментував Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Для організації вступних випробувань на бакалаврат потрібна підтверджена інформація про потенційних учасників цих випробувань. Детальніше про те, як узяти участь у національному мультипредметному тесті, читайте на сайті УЦОЯО.
Нагадаємо
Попри воєнний стан вступна кампанія-2022 не скасовується. Замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть його спрощений аналог – національний мультипредметний тест (НМТ): це завдання з української мови, математики, історії України.