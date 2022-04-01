Вступна кампанія-2022: національний мультипредметний тест замість ЗНО та умови складання іспитів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Попри воєнний стан вступна кампанія-2022 не скасовується. Замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть його спрощений аналог – національний мультипредметний тест (НМТ): це завдання з української мови, математики, історії України. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час онлайн-брифінгу щодо вступної кампанії в 2022 році, передає УНН.
А вступники на магістратуру, за словами міністра, складатимуть магістерський комплексний тест (МКТ), по визначених спеціальностях – магістерський тест навчальної компетентності (МТНК), по всіх інших спеціальностях – іспит у закладі освіти.
Цитата
"Одне з головних завдань цьогорічної кампанії – безпека та цифровізація. Це означає подання документів та підтвердження місця навчання через Інтернет. Інформація про документ про освіту замість самого документу. Максимум один централізований онлайн-іспит, можливість його переривання при повітряній тривозі. Індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси та фахові іспити можна проводити дистанційно", – розповів Сергій Шкарлет.
Додамо
Голова підкомітету з питань вищої освіти, народна депутатка від "Слуги Народу" Юлія Гришина додала, що ще одним пріоритетом вступної кампанії є рівний доступ усіх випускників до вищої освіти.
Централізовані іспити можна буде складати в Україні (крім тимчасово окупованих територій) і в країнах Східної Європи.
Передбачені також основні, додаткові та спеціально організовані сесії централізованих іспитів. Планується запровадити можливість вступу без централізованих іспитів.
"Ми запровадили найбільш прозорий і простий механізм, який дасть можливість кожному українському абітурієнтові, де б він не перебував – на території України (крім тимчасово окупованих) чи за кордоном – скласти іспит в безпечних і рівних умовах, які допоможуть провести об’єктивний зріз знань із застосуванням цифрових технологій", – наголосила депутатка.