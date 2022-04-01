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Вступительная кампания-2022: национальный мультипредметный тест вместо ВНО и условия сдачи экзаменов

Киев • УНН

 • 351122 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Несмотря на военное положение вступительная кампания-2022 не отменяется. Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать его упрощенный аналог - Национальный мультипредметный тест (НМТ): это задание по украинскому языку, математике, истории Украины. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время онлайн-брифинга по вступительной кампании в 2022 году, передает УНН.

Вступительная кампания-2022: национальный мультипредметный тест вместо ВНО и условия сдачи экзаменов

А поступающие на магистратуру, по словам министра, будут сдавать магистерский комплексный тест (МКТ), по определенным специальностям - магистерский тест учебной компетентности (МТНК), во всех других специальностях - экзамен в вузе образования.

Цитата

"Одна из главных задач нынешней кампании - безопасность и цифровизация. Это означает представление документов и подтверждение места обучения через Интернет. Информация о документе об образовании вместо самого документа. Максимум один централизованный онлайн-экзамен, возможность его прерывания при воздушной тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены можно проводить дистанционно", - рассказал Сергей Шкарлет.

Добавим

Глава подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от "Слуги Народа" Юлия Гришина добавила, что еще одним приоритетом вступительной кампании является равный доступ всех выпускников к высшему образованию.

Централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине (кроме временно оккупированных территорий) и в странах Восточной Европы.

Предусмотрены также основные, дополнительные и специально организованные сессии централизованных экзаменов. Планируется ввести возможность поступления без централизованных экзаменов.

"Мы ввели наиболее прозрачный и простой механизм, который даст возможность каждому украинскому абитуриенту, где бы он не находился - на территории Украины (кроме временно оккупированных) или за рубежом - сдать экзамен в безопасных и равных условиях, которые помогут провести объективный срез знаний с применением цифровых технологий", - подчеркнула депутат.

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