Вступительная кампания-2022: национальный мультипредметный тест вместо ВНО и условия сдачи экзаменов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Несмотря на военное положение вступительная кампания-2022 не отменяется. Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать его упрощенный аналог - Национальный мультипредметный тест (НМТ): это задание по украинскому языку, математике, истории Украины. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время онлайн-брифинга по вступительной кампании в 2022 году, передает УНН.
А поступающие на магистратуру, по словам министра, будут сдавать магистерский комплексный тест (МКТ), по определенным специальностям - магистерский тест учебной компетентности (МТНК), во всех других специальностях - экзамен в вузе образования.
Цитата
"Одна из главных задач нынешней кампании - безопасность и цифровизация. Это означает представление документов и подтверждение места обучения через Интернет. Информация о документе об образовании вместо самого документа. Максимум один централизованный онлайн-экзамен, возможность его прерывания при воздушной тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены можно проводить дистанционно", - рассказал Сергей Шкарлет.
Добавим
Глава подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от "Слуги Народа" Юлия Гришина добавила, что еще одним приоритетом вступительной кампании является равный доступ всех выпускников к высшему образованию.
Централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине (кроме временно оккупированных территорий) и в странах Восточной Европы.
Предусмотрены также основные, дополнительные и специально организованные сессии централизованных экзаменов. Планируется ввести возможность поступления без централизованных экзаменов.
"Мы ввели наиболее прозрачный и простой механизм, который даст возможность каждому украинскому абитуриенту, где бы он не находился - на территории Украины (кроме временно оккупированных) или за рубежом - сдать экзамен в безопасных и равных условиях, которые помогут провести объективный срез знаний с применением цифровых технологий", - подчеркнула депутат.