Поступление-2022 в магистратуру: сегодня последний день регистрации на тестирование
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня до 18:00 продолжается регистрация для участия в магистерском комплексном тесте (МКТ) и магистерском тесте учебной компетентности (МТУК). Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, информирует УНН.
Цитата
"До 18:00 18 июля продолжается регистрация для участия в магистерском комплексном тесте (МКТ) и/или магистерском тесте учебной компетентности (МТУК). Регистрацию осуществляет приемная комиссия одного из выбранных поступающим заведений высшего образования, где он желает принять участие в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра", – говорится в сообщении.
Детали
Для регистрации поступающий должен отправить на официальный электронный адрес приемной комиссии или с использованием другого, определенного высшим образованием канала связи, сканированные копии (фотокопии):
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- заполненного заявления-анкеты с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа;
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- документа, удостоверяющего личность;
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- учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются получать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
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- справки, выданной по месту обучения, о плановом завершении обучения и получения диплома в год поступления (в случае если данные человека еще не вносили в ЕГЭБО);
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- документа о полученной степени высшего образования (образовательно-квалификационный уровень) – для лиц, которые завершили обучение в прошлых годах;
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- медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (при необходимости создания особых (специальных) условий прохождения МКТ/МТНК).
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В случае успешной регистрации участнику пришлют на указанный в заявлении-анкете электронный адрес сканированную копию экзаменационного листа и регистрационной карты. Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии. В случае обнаружения в экзаменационном листке ошибок поступающий должен обратиться в приемную комиссию.
Для каждого участника, получившего экзаменационный листок, на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования создают информационную страницу "Кабинет поступающего", доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листка и РIN-коду, указанному в нем.
Зарегистрированные участники с 3 августа смогут загрузить из "Кабинета поступающего" приглашение с местоположением временного экзаменационного центра для прохождения МКТ/МТНК, датой и временем начала тестирования.
Напомним
С сегодняшнего дня в Украине заработал чат-бот, с помощью которого можно получить ответы по вступительной кампании-2022.