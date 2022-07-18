Вступ-2022 до магістратури: сьогодні останній день реєстрації на тестування

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"До 18:00 18 липня триває реєстрація для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та/або магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК). Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з вибраних вступником закладів вищої освіти, де він бажає взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку, скановані копії (фотокопії):



заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;



документа, що посвідчує особу;



облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);



довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);



документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) – для осіб, які завершили навчання в минулих роках;



медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК).



У разі успішної реєстрації учаснику надішлють на зазначену в заяві-анкеті електронну адресу скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку "Кабінет вступника", доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Зареєстровані учасники з 3 серпня матимуть змогу завантажити із "Кабінету вступника", запрошення з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження МКТ/МТНК, датою та часом початку тестування.

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