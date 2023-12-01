Встреча с послами в аэропорту "Борисполь": говорили о десятом пункте Формулы мира Зеленского и завершении войны

В аэропорту "Борисполь" состоялась встреча руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака с иностранными послами относительно десятого пункта Формулы мира о подтверждении окончания войны. Ермак отметил, что справедливый, всеобъемлющий и длительный мир возможен только как результат коллективной воли и коллективных действий. О результатах этой встречи сообщили в пресс-службе представительства Президента, передает УНН.

Я рад констатировать прогресс по каждому из девяти пунктов, которые мы уже проработали. ... Предотвратить повторение войны можно только одним способом - через надежные многосторонние гарантии безопасности для Украины и решительную демонстрацию единства и преданности ответственных государств, уважающих международное право. - отметил Андрей Ермак.

Детали

Мероприятие состоялось на территории Международного аэропорта "Борисполь". К нему в целом присоединились 86 участников. В частности, представители 83 иностранных государств и трех международных организаций.

Дипломаты отмечали, что справедливый и устойчивый мир должен базироваться на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Была отмечена важность того, что планирование возвращения мира происходит еще во время войны.

Обращаясь к присутствующим, руководитель Офиса Президента напомнил, что в 3 часа ночи 24 февраля 2022 года часа ночи 24 февраля 2022 года из аэропорта "Борисполь" вылетел последний пассажирский самолет. Он выразил убеждение, что вскоре "Борисполь" снова будет будет отправлять и принимать воздушные суда.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига отметил, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, который закрыли из-за начала войны, но одновременно он будет первым объектом, который откроют, как только позволит ситуация с безопасностью ситуация.

Девять пунктов Формулы отражают важнейшие элементы будущего, построенного на справедливом, прочном, устойчивом мире. Именно такой мир сейчас нужен не только Украине, но и всему миру. Никакого умиротворения. Конец войны - это единственное возможное решение. Об этом - заключительный пункт Формулы мира. - отметил Сибига.

Андрей Сибига рассказал, что в рабочую группу № 10 на уровне послов, которую он возглавляет вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, входят представители 20 государств и международных организаций.

По его словам, эксперты разрабатывают модальности того, как положить конец этой войне, и первый результат работы может быть представлен на следующей встрече советников по национальной безопасности.

По мнению министра юстиции Украины Дениса Малюськи, оптимальным юридическим механизмом завершения войны является многосторонний договор, к которому могут быть привлечены много разных заинтересованных подписантов.

Не только Украина и Россия, но также и гаранты. Возможно, даже третьи стороны с отдельными обязательствами. - пояснил Денис Малюська.

Участники встречи также заслушали обращение президента международной неправительственной организации общественных деятелей The Elders, бывшего Президента Ирландии Мэри Робинсон и экс-генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, которые призвали все страны прилагать усилия для обеспечения справедливого мира в Украине на основе ключевых принципов Устава ООН. Также речь шла о важности создания специального трибунала за преступление агрессии.

Четвертая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, должна состояться вскоре. После этого можно будет переходить к обсуждению повестки дня и проведению первого учредительного Глобального саммита мира.