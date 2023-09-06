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Устанавливал "GPS-маячок" для наведения российских ракет на объект Укрзализныци: в Хмельницкой области задержали российского агента

Киев • УНН

 • 404220 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Хмельницкой области правоохранители задержали агента российской спецслужбы, который пытался установить GPS-трекер для наведения российских ракет на объект Укрзализныци. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Известно, что агентом оказался житель Славуты, который был завербован российскими спецслужбами весной 2023 года. Он получил задание установить GPS-трекер возле заранее определенной цели, чтобы враг мог воспользоваться этими сигналами для наведения ракет.

За успешное выполнение задания задержанный надеялся получить денежное вознаграждение от фсб рф.

Однако сотрудники СБУ сорвали планы российского пособника и задержали агента на месте преступления.

Во время обыска по месту жительства мужчины были обнаружены доказательства его преступной деятельности, в частности ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. За это российскому агенту грозит пожизненное заключение.

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