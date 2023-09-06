Встановлював "GPS-маячок" для наведення російських ракет на об’єкт Укрзалізниці: на Хмельниччині затримали російського агента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Хмельниччині правоохоронці затримали агента російської спецслужби, який намагався встановити GPS-трекер для наведення російських ракет на об'єкт Укрзалізниці. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Відомо, що агентом виявився мешканець Славути, який був завербований російськими спецслужбами навесні 2023 року. Він отримав завдання встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної цілі, щоб ворог міг скористатися цими сигналами для наведення ракет.
За успішне виконання завдання затриманий сподівався отримати грошову винагороду від фсб рф.
Однак співробітники СБУ зірвали плани російського поплічника і затримали агента на місці злочину.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено докази його злочинної діяльності, зокрема ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти.
Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За це російському агенту загрожує довічне ув'язнення.
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