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ВССУ отказал защите в рассмотрении дела с участием В.Януковича через видеосвязь

ВССУ отказал защите в рассмотрении дела с участием В.Януковича через видеосвязь

Киев • УНН

 • 7210 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите в участии экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции в рассмотрении ходатайства о переносе из Печерского райсуда Киева дела о заочном досудебном расследовании в другой суд Украины. Такое решение объявила председательствующая судья Лолита Романец, передает корреспондент УНН.

Во время заседания адвокат Виталий Сердюк предоставил суду ходатайство, подписанное лично Виктором Януковичем, о его участии в рассмотрении этого дела в режиме видеоконференции.

В то же время представители прокуратуры возражали против удовлетворения ходатайства.

Заслушав мнения участников процесса, коллегия Высшего спецсуда отказала в осуществлении допроса В.Януковича в режиме видеоконференции в этом заседании, поскольку его сторона представлена ​​в заседании в качестве защиты.

Кроме того, при рассмотрении этого ходатайства в ВССУ не предусмотрено его обязательное участие.

"Тем более, он не находится под стражей. Он мог... явиться в судебное заседание", - резюмировала председательствующая судья.

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