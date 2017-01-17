ВССУ отказал защите в рассмотрении дела с участием В.Януковича через видеосвязь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите в участии экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции в рассмотрении ходатайства о переносе из Печерского райсуда Киева дела о заочном досудебном расследовании в другой суд Украины. Такое решение объявила председательствующая судья Лолита Романец, передает корреспондент УНН.
Во время заседания адвокат Виталий Сердюк предоставил суду ходатайство, подписанное лично Виктором Януковичем, о его участии в рассмотрении этого дела в режиме видеоконференции.
В то же время представители прокуратуры возражали против удовлетворения ходатайства.
Заслушав мнения участников процесса, коллегия Высшего спецсуда отказала в осуществлении допроса В.Януковича в режиме видеоконференции в этом заседании, поскольку его сторона представлена в заседании в качестве защиты.
Кроме того, при рассмотрении этого ходатайства в ВССУ не предусмотрено его обязательное участие.
"Тем более, он не находится под стражей. Он мог... явиться в судебное заседание", - резюмировала председательствующая судья.