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ВССУ відмовив захисту у розгляді справи за участю В.Януковича через відеозв'язок

ВССУ відмовив захисту у розгляді справи за участю В.Януковича через відеозв'язок

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовив захисту в участі екс-президента Віктора Януковича у режимі відеоконференції в розгляді клопотання про перенесення з Печерського райсуду Києва справи щодо заочного досудового розслідування до іншого суду України. Таке рішення оголосила головуюча суддя Лоліта Романець, передає кореспондент УНН.

Під час засідання адвокат Віталій Сердюк надав суду клопотання, підписане особисто Віктором Януковичем, про його участь у розгляді цієї справи у режимі відеоконференції.

Водночас представники прокуратури заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думки учасників процесу, колегія Вищого спецсуду відмовила у здійсненні допиту В.Януковича у режимі відеоконференції у цьому засіданні, оскільки його сторона представлена в засіданні як захист.

Крім того, під час розгляду цього клопотання у ВССУ не передбачена його обов'язкова участь.

"Тим більше, він не перебуває під вартою. Він міг ... з'явитися в судове засідання", - резюмувала головуюча суддя.

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