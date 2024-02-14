ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

Высший совет правосудия возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб нацгвардеец, сообщает ВСП, передает УНН.

14 февраля 2024 года Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила возобновить рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, дисциплинарное дело было открыто 10 января 2024 года.

Однако, 31 января 2024 года вторая Дисциплинарная палата ВСП остановила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра - для получения ответов на запросы и документов по делу.

Напомним

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.