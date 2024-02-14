ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра
Киев • УНН
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП с участием нацгвардейца.
Высший совет правосудия возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб нацгвардеец, сообщает ВСП, передает УНН.
14 февраля 2024 года Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила возобновить рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра
Детали
Как отмечается, дисциплинарное дело было открыто 10 января 2024 года.
Однако, 31 января 2024 года вторая Дисциплинарная палата ВСП остановила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра - для получения ответов на запросы и документов по делу.
Напомним
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.
Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП с участием нацгвардейца.
Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"
Министр обороны Великобритании заявил, что уничтожение корабля российского флота "цезарь куников" напомнит, что Украина может победить в войне благодаря финансированию и помощи западных союзников.
В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной
Представитель кремля отказался комментировать сообщения, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии.
Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.
Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины
Представитель Путина отрицает, что кремль готов заморозить войну россии в Украине.
Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина
60-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли Херсон.
Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке
Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за сообщения о вероятной угрозе взрывчатки.
Детское Евровидение-2024 состоится в Испании
22-й детский песенный конкурс Евровидение состоится в Испании в конце 2024 года, а город-хозяин и точная дата проведения еще не объявлены.
В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов
Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило коррупционные предпосылки при закупке Министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил и рекомендовало усилить контроль за качеством питания и внести изменения в законодательство в сфере закупок.
Минэнерго: в ЕС заявили, что не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа с россиянами
Комиссар ЕС по вопросам энергетики сообщила Украине, что ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа с россией и сосредоточен на поддержке Украины и уменьшении зависимости от российского газа.