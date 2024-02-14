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ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи щодо Тандира

ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи щодо Тандира

Київ • УНН

 • 20479 перегляди

ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП за участю нацгвардійця.

Вища рада правосуддя поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, підозрюваного у скоєнні ДТП, в якій загинув нацгвардієць,  повідомляє ВРП, передає УНН

14 лютого 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила поновити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира

- йдеться у повідомленні.

Деталі 

Як зазначається, дисциплінарну справу було відкрито 10 січня 2024 року. 

Однак, 31 січня 2024 року друга Дисциплінарна палата ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи щодо Тандира - для отримання відповідей на запити та документів у справі.

Нагадаємо 

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.

Сам суддя заявляє, що не був п’яним, а після ДТП перебував у шоковому стані.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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