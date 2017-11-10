Вслед за винницким "заминировали" аэропорт в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Продолжается проверка аэропорта "Одесса" на наличие взрывчатых веществ. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
В 12:00 к директору ОАО “Международный аэропорт” Одесса" позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатое вещество.
“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления ГУНП и кинологи со служебными собаками”, — говорится в сообщении.
Сейчас идет эвакуация граждан. Работу аэропорта приостановлено.
Как сообщал УНН, правоохранители проверяют информацию о заминировании аэропорта в Виннице.