Вслед за винницким "заминировали" аэропорт в Одессе

В 12:00 к директору ОАО “Международный аэропорт” Одесса" позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатое вещество.

“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления ГУНП и кинологи со служебными собаками”, — говорится в сообщении.

Сейчас идет эвакуация граждан. Работу аэропорта приостановлено.

Как сообщал УНН, правоохранители проверяют информацию о заминировании аэропорта в Виннице.