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Вслід за вінницьким "замінували" аеропорт в Одесі

Вслід за вінницьким "замінували" аеропорт в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Триває перевірка аеропорту “Одеса” на наявність вибухових речовин. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

О 12:00 до директора ВАТ “Міжнародний аеропорт “Одеса” зателефонував невідомий чоловік та сказав, що на стоянці біля аеропорту стоїть автомобіль, в якому знаходиться вибухова речовина.

"На місці події працює слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції , спеціалісти Вибухотехнічного управління ГУНП та кінологи зі службовими собаками",- йдеться у повідомленні.

Зараз триває евакуація громадян. Роботу аеропорту призупинено.

Як повідомляв УНН, правоохоронці перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Вінниці.

Українські Національні Новини

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