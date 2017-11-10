Вслід за вінницьким "замінували" аеропорт в Одесі

О 12:00 до директора ВАТ “Міжнародний аеропорт “Одеса” зателефонував невідомий чоловік та сказав, що на стоянці біля аеропорту стоїть автомобіль, в якому знаходиться вибухова речовина.

"На місці події працює слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції , спеціалісти Вибухотехнічного управління ГУНП та кінологи зі службовими собаками",- йдеться у повідомленні.

Зараз триває евакуація громадян. Роботу аеропорту призупинено.

Як повідомляв УНН, правоохоронці перевіряють інформацію про замінування аеропорту у Вінниці.