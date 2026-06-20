Вслед за Ющенко и Кучмой Порошенко отказался от высшего ордена Польши из-за скандала с Зеленским
Киев • УНН
Петр Порошенко отказался от польского Ордена Белого Орла из-за решения президента Польши лишить этой награды Владимира Зеленского. Экс-президент назвал это решение ошибочным и таким, которое наносит ущерб украинско-польским отношениям.
Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил об отказе от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды Владимира Зеленского. Об этом Порошенко сообщил в Facebook, пишет УНН.
Детали
Ранее аналогичное решение приняли второй и третий президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Сам Навроцкий объяснил лишение Зеленского ордена тем, что украинский президент присвоил одному из боевых подразделений ВСУ почетное наименование в честь воинов УПА.
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Порошенко заявил, что считает решение польского президента ошибочным и таким, которое вредит украинско-польским отношениям.
Считаю ошибочным решение Президента Польши Кароля Навроцкого и несправедливым по отношению к народу Украины. Не случайно его уже поздравил медведев. кремль всегда аплодирует всему, что ослабляет единство между Украиной и Польшей
Порошенко заявил, что орденом награждали украинский народ
По словам политика, награда касалась не только глав государств, но и украинцев, защищающих свою страну.
И в случае Зеленского, и в моем случае награждали не глав государства, а украинцев, наших воинов, которые защищают Украину, Польшу и всю Европу. Поэтому я принял решение отказаться от ордена Белого орла
В то же время он подчеркнул, что его шаг не направлен против польского народа и не меняет отношения к стратегическому партнерству между Украиной и Польшей.
Неизменной остается моя благодарность Польше за поддержку Украины и украинцев в трудные времена. Неизменной остается моя глубокая убежденность в стратегической ценности украинско-польского партнерства
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