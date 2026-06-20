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У Зеленського Польща забрала Орден Білого Орла, а Муссоліні та Катерина II залишаються його кавалерами: у кого ще є нагорода

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. Серед кавалерів нагороди досі залишаються Беніто Муссоліні та Катерина ІІ.

У Зеленського Польща забрала Орден Білого Орла, а Муссоліні та Катерина II залишаються його кавалерами: у кого ще є нагорода

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла вызвало дискуссию не только в Украине, но и в самой Польше. Причиной стало то, что среди кавалеров высшей польской награды до сих пор остаются личности, имеющие крайне противоречивую репутацию в истории. Об этом пишет УНН.

Детали

Орден Белого Орла является высшей государственной наградой Польши. Он был основан еще в 1705 году, и за более чем три столетия существования награду получали монархи, президенты, военные деятели и политики из разных стран мира.

Одним из самых резонансных награжденных остается итальянский диктатор Бенито Муссолини. Он получил Орден Белого Орла в 1923 году во время официального визита в Польшу, задолго до союза с Адольфом Гитлером и начала Второй мировой войны.

Также среди кавалеров ордена в разные исторические периоды были российские императоры, в частности Екатерина II, которая участвовала в разделах Речи Посполитой, приведших к исчезновению Польши с карты Европы в конце XVIII века. На этот факт недавно обращал внимание глава МИД Польши Радослав Сикорский, предлагая пересмотреть список награжденных.

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В число известных иностранных кавалеров ордена также входят Наполеон Бонапарт, президент США Рональд Рейган, королева Великобритании Елизавета II, Папа Римский Иоанн Павел II, президент Чехии Вацлав Гавел и президент Украины Виктор Ющенко.

Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в апреле 2023 года от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды за развитие польско-украинских отношений и вклад в защиту демократии и безопасности в Европе.

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Степан Гафтко

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