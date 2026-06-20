У Зеленського Польща забрала Орден Білого Орла, а Муссоліні та Катерина II залишаються його кавалерами: у кого ще є нагорода
Киев • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. Серед кавалерів нагороди досі залишаються Беніто Муссоліні та Катерина ІІ.
Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла вызвало дискуссию не только в Украине, но и в самой Польше. Причиной стало то, что среди кавалеров высшей польской награды до сих пор остаются личности, имеющие крайне противоречивую репутацию в истории. Об этом пишет УНН.
Детали
Орден Белого Орла является высшей государственной наградой Польши. Он был основан еще в 1705 году, и за более чем три столетия существования награду получали монархи, президенты, военные деятели и политики из разных стран мира.
Одним из самых резонансных награжденных остается итальянский диктатор Бенито Муссолини. Он получил Орден Белого Орла в 1923 году во время официального визита в Польшу, задолго до союза с Адольфом Гитлером и начала Второй мировой войны.
Также среди кавалеров ордена в разные исторические периоды были российские императоры, в частности Екатерина II, которая участвовала в разделах Речи Посполитой, приведших к исчезновению Польши с карты Европы в конце XVIII века. На этот факт недавно обращал внимание глава МИД Польши Радослав Сикорский, предлагая пересмотреть список награжденных.
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В число известных иностранных кавалеров ордена также входят Наполеон Бонапарт, президент США Рональд Рейган, королева Великобритании Елизавета II, Папа Римский Иоанн Павел II, президент Чехии Вацлав Гавел и президент Украины Виктор Ющенко.
Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в апреле 2023 года от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды за развитие польско-украинских отношений и вклад в защиту демократии и безопасности в Европе.
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