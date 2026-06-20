Зеленский отправил Орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой Почтой"

Президент Украины Владимир Зеленский отправил обратно президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла, который польский лидер забрал у Президента накануне. Об этом Зеленский написал в Telegram, опубликовав фото накладной из «Новой Почты», передает УНН.

Детали

Накануне господин президент Польши отметил, что Орден Белого Орла не является обычной наградой. Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с Польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые составляют фундамент нашего сообщества. Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль в борьбе за нашу и вашу независимость от россии, отметив, что Украина никогда не забывает солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности и для украинцев, и для каждого государства-соседа.

Украина продолжит защищаться в этой войне, которую развязала россия, и мы обязательно добьемся достойного мира. Украина благодарна всем народам, государствам и лидерам, кто будет и впредь с нами на пути защиты свободы и кто будет вместе с Украиной гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности. Украина и впредь будет открыта ко всем содержательным форматам взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов и обеспечить должное уважение всем невинным жертвам 20 века. И украинцы делают все от нас зависящее, чтобы в этом веке не допустить проигрыша Европы - добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что считал, что эта награда была вручена именно украинскому народу и украинской армии.

Так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину Президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам - заявил Президент.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия «имени Героев УПА».

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название «имени Героев УПА» в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого Орла — стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей».

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это «подарком для московского агрессора», добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает польскую награду на фоне решения Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, дипломат вместе с тем призвал «к откровенному разговору».