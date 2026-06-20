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Кучма также отказался от польского ордена после решения Навроцкого относительно Зеленского

Киев • УНН

 • 1864 просмотра

Второй президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого Орла из-за лишения этой награды Владимира Зеленского. Он призвал не ставить прошлое выше будущего в отношениях между Украиной и Польшей.

Кучма также отказался от польского ордена после решения Навроцкого относительно Зеленского

Второй президент Украины Леонид Кучма объявил об отказе от польского ордена Белого Орла, которым был награжден в 1997 году. Такое решение он принял после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского этой награды, пишет УНН со ссылкой на заявление, которое обнародовала пресс-секретарь фонда Кучмы Дарка Олифер.

Детали

Кучма напомнил, что во время своего президентства считал развитие дружеских отношений с Польшей одним из главных приоритетов. По его словам, вместе с тогдашним президентом Польши Александром Квасьневским они работали над преодолением исторических противоречий между двумя народами.

Прощаем и просим прощения – именно этот принцип мы с президентом Квасьневским разработали при духовном посредничестве великого поляка, Папы Иоанна Павла Второго

– отметил Кучма.

Кучма призвал не ставить прошлое выше будущего

Экспрезидент подчеркнул, что дружба между Украиной и Польшей стала реальностью, а ее подтверждением является помощь, которую Варшава оказывала Киеву с начала полномасштабного вторжения рф.

Зеленский отправил Орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой Почтой"20.06.26, 17:36 • 1884 просмотра

В то же время Кучма заявил, что не может оставаться кавалером польского ордена после последнего решения польских властей.

Не для того Украина приняла бой от россии, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам чтить

– подчеркнул он.

Кучма выразил надежду, что союзнические отношения между Украиной и Польшей будут сохранены.

Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего. Украина и Польша нужны друг другу как никогда раньше. Политики обеих стран должны осознавать это

– подчеркнул второй президент Украины.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого Орла — стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". 

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это "подарком для московского агрессора", добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды. 

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает польскую награду на фоне решения Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, дипломат вместе с тем призвал "к откровенному разговору".

Степан Гафтко

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