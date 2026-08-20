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Почему ваш бренд могут не зарегистрировать - объяснение юриста

Киев • УНН

 • 15605 просмотра

Почему в регистрации торговой марки могут отказать и какие обозначения могут стать препятствием для бизнеса? Юрист объясняет, как оценивают сходство брендов и почему важно проверять не только идентичные названия.

Почему ваш бренд могут не зарегистрировать - объяснение юриста

Одним из оснований для отказа в регистрации товарного знака является наличие ранее зарегистрированного или заявленного обозначения, которое является тождественным или настолько схожим, что потребители могут их перепутать. При этом недостаточно просто сравнить два названия визуально — важно оценивать вероятность того, что потребитель перепутает обозначения или установит между ними связь. Об этом в комментарии УНН рассказала юрист по интеллектуальной собственности ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Алина Пархута.

По её словам, при сравнении товарных знаков оценивают несколько видов сходства: фонетическое (по звучанию и произношению), графическое (по написанию и внешнему виду) и семантическое (по значению и содержанию, которое передаёт обозначение). Для комбинированных товарных знаков анализируется как обозначение в целом, так и его отдельные элементы с учётом их различительной способности.

Юрист отметила, что в законодательстве не существует чёткой шкалы, которая определяла бы, например, "30%" или "80%" сходства между знаками.

Товарные знаки могут отличаться по отдельным элементам, но одновременно создавать у потребителя впечатление общего происхождения товаров или услуг. Именно поэтому оценивать риск следует не только по принципу "похоже или не похоже", а с учётом общего восприятия обозначений и характера товаров и услуг

- отметила Пархута.

Ключевым вопросом, по словам юриста, является вероятность смешения — то есть риск того, что потребитель неправильно определит происхождение товаров или услуг. В частности, покупатель может непосредственно перепутать два товарных знака, считать, что товары производит одна и та же компания, предположить наличие экономических или корпоративных связей между владельцами знаков либо воспринять новое обозначение как новую линейку уже известного бренда.

Юрист привела пример: если товарный знак "ЛОДЖИК" зарегистрирован для косметической продукции, а другая компания заявляет обозначение "ЛОДЖИКА" для аналогичных товаров, то, несмотря на то что названия не являются полностью одинаковыми, их схожее звучание и общее восприятие могут создать у потребителя впечатление, что второй знак является новой линейкой или связанным брендом первого.

Пархута также обратила внимание на распространённую ошибку бизнеса — проверку наличия в реестре только полностью идентичного товарного знака. По её словам, потенциальным препятствием для регистрации может стать и обозначение, которое отличается написанием, но является схожим по звучанию, визуальному восприятию или содержанию и используется в отношении тождественных или родственных товаров и услуг.

Поэтому, как отмечает юрист, предварительный поиск товарного знака должен включать не только проверку тождественных, но и схожих обозначений: анализ фонетического, графического и семантического сходства, проверку комбинированных товарных знаков и их ключевых элементов, анализ товаров и услуг, для которых зарегистрированы схожие обозначения, а также оценку вероятности возникновения у потребителя ассоциации между брендами.

Комплексный анализ, по словам Пархуты, позволяет оценить реальные перспективы регистрации товарного знака ещё до того, как бизнес начнёт вкладывать средства в продвижение бренда — выявить потенциальную проблему на этапе создания значительно проще и дешевле, чем менять название уже после запуска рекламы, создания сайта, упаковки и активного продвижения на рынке.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
Бренд