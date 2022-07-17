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"Все его преступные действия задокументированы": Зеленский об экс-начальнике СБУ в Крыму

Киев • УНН

 • 203351 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что ДБР и СБУ задержали бывшего руководителя Главного управления Службы Безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича. Его уволили с должности еще в начале полномасштабного российского вторжения, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня мне доложили результаты очередной операции против преступников, работавших на врага. Сотрудниками Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель Главного управления СБУ в Автономной республике Крым. Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжение, и, как видим, это решение было абсолютно оправданным. Собрано достаточно доказательств для уведомления этого лица о подозрении в государственной измене", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что все его преступные действия документированы.

"Всему, что он делал в течение этих месяцев и также раньше, будет дана надлежащая юридическая оценка. Также будут отвечать и все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, работавшей в интересах российской федерации. Речь идет о передаче врагу тайной информации и другие факты сотрудничества с российскими спецслужбами. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой операции. Это действительно можно назвать самоочищением", - добавил президент.

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